Luciana Salazar reveló que le fue infiel "muchas veces" a Martín Redrado

Luciana Salazar estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores de Instagram. Entre ellas, se refirió a su relación con Martín Redrado, quien fuera su pareja con múltiples idas y vueltas durante más de diez años.

Consultada sobre la posibilidad de volver a darse una oportunidad sentimental con el economista, la rubia respondió: "Nunca más en mi vida". Con respecto a si alguna vez le fue infiel, respondió sin pelos en la lengua: "Si, muchas veces", y agregó: "Costó llantos de él, pero me las perdonó". En este sentido dijo que jamás revelaría el nombre de los hombres, pero que "Redrado los sabe muy bien".

Las declaraciones se dan en plena disputa judicial con acusaciones cruzadas entre ambos. "Tuvo un revés de la justicia penal, que no pudo mostrar nada de lo que me acusó. Ahora viene mi turno de querellarlo y voy a fondo hasta que me tenga que pedir disculpas públicas por todos los falsos delitos que me adjudicó", reveló la modelo.

Luciana aseguró que con Redrado todo está terminado. "El amor, hace rato. Lo que no terminó es el delito que cometió con una empresa americana y me trajo complicaciones a mi por su culpa", dijo, lanzando una nueva denuncia contra el economista.