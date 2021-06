Nuevo parte médico sobre la salud de Susana Giménez: "Sigue recibiendo oxígeno"

Susana Giménez continúa internada en el Sanatorio Cantegril, de Punta del Este. El último parte médico de este viernes asegura que "sigue evolucionando favorablemente, mejorando los distintos parámetros", aunque "sigue recibiendo oxígeno" para mayor comodidad de la diva.

Recordemos que ayer jueves se había informado que la conductora de 77 años seguía "evolucionando favorablemente". Además, se señalaba que todavía continuaba con "suplemento de oxígeno, cambiando el tipo de máscara" y en plena "rehabilitación".

Durante esta semana, Susana respondió favorablemente al tratamiento. De esta manera, los médicos le fueron "disminuyendo lentamente el suplemento de oxígeno", lo que ocurre desde el último fin de semana. Además, Giménez "ya no contagia".

De esta manera, la diva ya logró superar las instancias más delicadas desde que empezó a sentir los primeros síntomas de coronavirus el pasado 5 de junio. En estos momentos, Susana realiza fisioterapia motora y respiratoria, ya que después de 15 días de internación, es necesario recuperar movilidad. Además, la neumonía que provocó su traslado al hospital afectó sus pulmones.

Todavía los doctores no quieren dar una fecha aproximada en la que recibiría el alta. Hasta que no se encuentre completamente recuperada, no retornará a su mansión en Rincón del Indio, La Mary.