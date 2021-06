La categórica frase de Pampita sobre la lista de amantes que se le adjudican a Benjamín Vicuña

Mientras transita su octavo mes de embarazo, Pampita está trabajando a pleno en tres productos para televisión: su reality, Pampita Online (Net TV) y ShowMatch (El Trece).

En cuanto al reality para la señal Paramount+, la modelo y conductora todavía no decide si mostrará el parto. “Tengo la libertad de ver en el momento, según como lo sienta. No sé cómo lo voy a transitar tampoco. En mis anteriores partos, filmé todo. En Chile se puede así que tengo todo filmado desde varios ángulos”, comentó en un móvil para Los ángeles de la mañana (El Trece).

Sin embargo, la caracterísitica sonrisa de la modelo se esfumó cuando le preguntaron por los dichos de Angie Balbiani, quien el martes se refirió al historial de supuestas amantes de Benjamín Vicuña. En dicha oportunidad, Balbani aclaró que por fidelidad a su amiga se ubicaba en la vereda de enfrente de esas mujeres. A lo que Pampita respondió: “No, no es así. Mis amigos saben que son muy libres de elegir lo que se les antoje, yo nunca me ofendo. No soy de reclamar ni mucho menos”.

Cuando le mencionaron el nombre de Isabel Macedo en la lista de supuestas amantes, Pampita expresó categórica: “No me gusta que busquen incomodarme o ponerme en malas situaciones. Yo no lo genero, ya saben que hace muchos años soy súper respetuosa. Cuido mucho el vínculo familiar”. La movilera entonces insistió en que nunca se la escucha a la conductora hablar de la China Suárez, Ardohain enfatizó entonces: “Nunca, porque no lo necesito. Tengo un montón de cosas lindas para contarles. No me paran de pasar cosas, así que no necesito hablar de otras personas. Tampoco me gusta la situación incómoda familiar”.