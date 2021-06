Murió por coronavirus un integrante clave del equipo de Susana Giménez

Este lunes se dio a conocer la muerte de Juan Carlos López, uno conocido maquillador que trabajó con Susana Giménez. Luego de haber permanecido internado en terapia intensiva por más de un mes, debido a complicaciones en su cuadro de coronavirus, el hombre falleció a los 66 años.

López ingresó al mundo de la televisión trabajando en ATC y en 1991 hizo su primer trabajo con Susana y al año siguiente pasaría a formar parte de su equipo de producción. A lo largo de su trayectoria, el prestigioso maquillador trabajó para la revista Gente, capacitó a maquilladores de otros canales y prestó sus conocimientos en el cine, en películas como Esa maldita costilla y Alma mía, con Araceli González. Llegó a maquillar a Sophia Loren, cuando la estrella italiana estuvo en el programa de Giménez.

“Ser el maquillador de Susana Giménez me da chapa. A veces voy a un lugar en el que se reúnen 400 mujeres y me siento bicho raro porque todas se me quedan mirando. También es cierto que esa exclusividad a veces no me permite encarar otros trabajos”, reflexionó en una oportunidad Juan Carlos López.

Pero no todo fueron brillos en su relación con la diva. En 2018, López le entabló una demanda luego de que no lo contrataran para trabajar. Desde la producción, sostenían que el presupuesto que había pasado era demasiado elevado. Según el maquillador, había estado trabajando 25 años en negro en el equipo, sin obra social ni vacaciones. Finalmente, hubo un acuerdo sin llegar a juicio y López acompañó a la conductora a Australia para una emisión del programa Por el mundo, de Marley.