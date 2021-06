La reacción de Nicole Neumann frente al rumor de que su romance con José Manuel Urcera es un acuerdo comercial

El romance entre Nicole Neumann y el piloto de TC José Manuel Urcera ya tiene algunos episodios polémicos. Hace algunos días, la expareja del deportista, Mica Álvarez Cuesta aseguró que él todavía se veía con ella cuando comenzó su relación con la modelo y conductora.

Luego de darle una contundente respuesta a la ex de Urcera, Nicole se refirió este lunes a los rumores que aseguran que está de novia con el automovilista José Manuel Urcera como parte de un acuerdo comercial.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), Neumann expresó: "Yo estoy bien. Aprendí a no involucrarme. De lo que no me pertenece, no me hago cargo. Nada tiene que ver conmigo. No conozco a la persona tampoco. Tengo tanto en la vida para lidiar, cosas reales, que no me voy a estar prendiendo en pasados o ex de otras personas que ni conozco".

El movilero Gonzalo Vázquez fue por más y le consultó a Nicole: "¿Escuchaste el rumor de que no sería una relación sino un acuerdo comercial para que él sea una figura pública? ¿Esto te molesta, te resbala?".

La modelo respondió categórica: "Eso me da gracia. Hay cosas que son graciosas. La gente es libre de decir y suponer lo que quiera".