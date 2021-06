Estefanía Pasquini dio detalles del tratamiento que hizo para quedar embarazada de Alberto Cormillot

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini tendrán su primer hijo juntos en septiembre. La nutricionista publicó hace unos días en su cuenta de Instagram una imagen de la Virgen María embarazada en su cuenta de Instagram y contó que cada mes se acerca a la parroquia de la Inmaculada Concepción en Villa Devoto para agradecer.

En el epígrafe de la publicación, Pasquini escribió: “Como todos los 15, en la iglesia dan las bendiciones a todas aquellas personas que buscan un bebé por medio del embarazo o adopción. Les quiero contar mi experiencia y por qué cada sábado y cada 15 estoy ahí presente. Lo quiero contar porque como mujer sufrí por esto que se veía como casi un imposible. Hace unos años decidimos que queríamos ser papás con quien hoy es mi marido; pasaba el tiempo y nada, por ende uno empieza a buscar los motivos”, comentó Pasquini en referencia al momento en que tras atravesar algunos controles le dijeron que no podía quedar embarazada.

Luego agregó: “Comencé a hacer lo que los médicos me decían, pero no fue muy fácil, porque más allá de darme un tratamiento me aseguraban que era casi imposible con mi condición. Pese a eso seguimos, pese a las pocas expectativas, pese al manoseo que se puede sentir en este tipo de tratamientos y la desmotivación por ver que pese a toda la medicación que me inyectaba a diario y todo lo que hacía no lograba nada. Más de una vez volví llorando a mi casa por los resultados, por los tratamientos que me cortaban a la mitad, total no había respuesta de mi organismo y de más, pero seguimos”.

Finalmente, una mujer le escribió por la red y le recomendó que fuera a la iglesia de Devoto. “Lo mas loco es que ella es de religión judía, no obstante igual me lo recomendó. Fui y ese mes fue cuando me enteré de que estaba embarazada. Después de tantos fallidos, acá estaba con Emilio creciendo en mí. Creo que muchas veces necesitamos creer en algo, que necesitamos la paz, más cuando pasamos por tantas situaciones de estrés y también sentir que hoy alguien más me lo cuida, porque cuando cuesta tanto algo, todo te da terror a perderlo, a que le pase algo”.

Al cerrar el texto, Pasquini alentó a mujeres que se encuentran en su situación. “Es necesario ver a los médicos y entregarse, pero también es necesaria esta fuerza de la fe. Hoy voy a gradecer y a pedir por todas esas personas que quieren ser padres, que quieren ser abuelos, que quieren formar estas familias, ojalá sean muchos los que vayan y logren su fin. De corazón lo deseo, porque sé lo que significa”.