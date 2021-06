Carolina Losada ubicó a Diego Brancatelli tras el cruce en Intratables y le puso los puntos

El viernes pasado, Carolina Losada confirmó en Intratables (América) que se aleja de la televisión para desembarcar en la política en el espacio de Juntos por el Cambio. En ese momento, Diego Brancatelli cruzó a su excompañera con un punzante planteo.

"Yo siento que mentiste todo este tiempo. A mí y a un montón de gente, porque yo muchas veces discutí con vos que se notaba cual era tu postura política, siempre dijiste 'yo no soy esto, soy anti esto'. Y hoy estás en un partido que siempre te dije que eras. Entonces, o me mentiste en su momento o ahora cómo vas a hacer para militar en un partido que negaste todo este tiempo", arremetió el integrante del programa de debate político.

Y este sábado en La noche de Mirtha (El Trece), la conductora Juana Viale recordó el cruce entre la precandidata a senadora nacional por la provincia de Santa Fe y Brancatelli.

"Justamente, el hecho de que yo me haya tomado una licencia cuando tomé esta decisión es la forma más honesta de decir 'no voy a venir a militarte la pantalla", le explicó Losada a la nieta de Mirtha Legrand.

Luego agregó: "Diego es funcionario público desde hace varios años. Tiene incluso puestos en universidades públicas y todo. Pero no importa, él hace su carrera, su trabajo, y yo le tengo cariño. Yo nunca mentí. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de pensar, una ideología. Ahora que me estoy metiendo un partido político me estoy tomando una pausa".

Finalmente, Losada lanzó un fuerte planteo sobre su excompañero de panel. "Lo que pasa es que, a veces, el periodismo militante confunde todos los conceptos. Que uno diga lo que piense no significa que esté militando. En cada momento que me tocó hablar en cada programa dije lo que pensaba, no lo dije desde un partido político porque no estaba en uno", explicó.