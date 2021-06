El Pelado López volvió a la televisón y se sinceró sobre cuadro de salud

Tras permanecer un mes alejado de los medios por haber cursado coronavirus, Guillermo “El Pelado” López volvió este sábado a la radio y la televisión.

Al aparecer en Santo Sábado (América), el conductor confesó: “Le cuento a la gente que di Covid positivo hace un mes y la verdad la pasé complicado, con lo cual no los quiero amargar con esto, no lo quiero hacer largo, pero cuídense mucho, porque el Covid no es joda”.

Luego agregó: “Acá estoy recuperado, estoy al 50 %, pero con ese 50% les vamos a hacer la noche”. Además, el presentador le agradeció a Nicole Neumann por haberle mandado mensajes mientras atravesaba un difícil momento, y le dedicó un especial reconocimiento a su mujer, Nella Ghorghor, a quien definió como “una compañera incondicional”.

López dio positivo de coronavirus el 18 de mayo, y durante los sábados en que estuvo ausente del ciclo que lidera fue reemplazado por Gabriel Shultz, acompañando a Neumann en la conducción del envío que resume lo mejor que pasó en la televisión durante la semana.