Morena Rial estalló en la red por una pregunta: "Al que no le gusta que no..."

Instalada en Córdoba desde hace unos meses, donde vive con su hijo Francesco Benicio, Morena Rial reparte su tiempo entre la crianza del niño y sus actividades en la red. Al igual que otras figuras de la farándula, la hija de Jorge Rial abrió el juego con sus seguidores para que le hagan preguntas.

Más allá del tono cordial en el ida y vuelta, Morena aprovechó una consulta que le hicieron para disparar contra quienes la critican. “¿Pensás seguir alguna carrera universitaria?”, le consultó una usuaria. Y allí la influencer respondió categórica: “Esta la voy a responder un poquito enojada, pero no por la pregunta en sí de la chica, sino porque todo el mundo se mete, habla y opina sin saber. Estudio, aunque no lo crean, Marketing y Publicidad Digital”.

Luego agregó redoblando su molestia: “Para todos los que no tengan vida, para todos los que rompen las p... Obviamente, sí, me mantiene mi papá y además estudio”.

Finalmente, cerró su descargo con una invitación para aquellos que no estén de acuerdo con su estilo de vida: “Mil besos y al que no le gusta que no me mire más”.

Recordemos que en estos últimos días, More defendió enérgicamente a su padre tras la baja de TV Nostra (América). De hecho, la joven disparó con todo contra un conocido conductor que criticó al exlíder de Intrusos.