Conocida figura de la farándula denunciará a Diego Brancatelli: "Está cancelado"

Este miércoles, Anamá Ferreira estuvo en Los Ángeles de la Mañana (El Trece),y allí reveló que intentó comunicarse con Victoria Donda, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), para denunciar a Diego Brancatelli.

La brasileña había criticado la performance de Débora Plager y el periodista la tildó de "impresentable". “No lo conozco ni tengo relación, yo hablé del Bailando, que suscita opinar, yo sé que bailo mal y por eso me he divertido bastante, me han dado 0 y lo he bancado con alegría, yo vi bailar a Débora Plager y de verdad es de madera, como yo, aunque quizás yo tengo un poco más de movimiento de cintura”, comentó Anamá.

Brancatelli había defendido a Pláger, quien es su compañera en Intratables (América), con un fuerte descargo contra la exmodelo: ""Ella habla peor que todos. Anamá Ferreira primero que aprenda a hablar y después que hable de quién baila mejor o peor. Anamá Ferreira... impresentable. Un mamarracho. Todo lo que dijo es de más. No me gusta, parece el 4 de la Selección de Brasil".

Frente a la catarata de cosas que le dijo el periodista, Anamá expresó: “Vos podés decir cosas, ¿pero denigrar a una mujer? Él tiene familia, madre, hijos, ¿le gustaría que dijeran eso? Están todos con la cancelación y el tema de las mujeres ahora, y esto es violencia verbal. Pienso que él ya está cancelado y no se dio cuenta”.

Por su parte Brancatelli opinó sobre la contienda: “No quiero darle más vuelo al tema. Ella necesita este conflicto, yo no. Lo mío fue con humor. Ella quiere escándalo para que la nombren, si no nadie lo hace. Tengo que trabajar, pero yo hablé de ella bailando para bancar a Débora, no entiende nada”.