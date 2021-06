Claudia Fontán rompió el silencio tras mentirle al jurado de MasterChef Celebrity

Claudia Fontán protagonizó un polémico episodio en la emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), cuando se vio cómo levantaba del piso un preparado para incorporar a la torta Banofee Pie que tenía que hacer, mintiéndole al jurado del certamen al decir que no había incluido nada que hubiera tocado piso. La actriz habló con Intrusos (América) y se mostró arrepentida por su accionar.

“Es el claro ejemplo de cómo la presión y los nervios te juegan una mala pasada y me puse en blanco. Ya no importa cómo hayan sido las cosas. Lo vi con mi hija y ella se reía. Me fui a la banquina. Me veo y no lo puedo creer. Pero esto sigue”, expresó Fontán.

Sobre la sanción que le pueda tocar en suerte, la actriz asumió: “Lo que tenga que decidir lo respeto, porque son las reglas del juego. Soy la que más se perjudica. De haber estado en la realidad de lo que pasó, hubiese hecho otra cosa. No lo puedo explicar. Esta es mi verdad. Anoche no pude dormir y estoy muy cansada”.

Finalmente aseguró: “Jamás haría una cosa así. Quisiera volver el tiempo atrás y que eso no pase. Me arrepiento absolutamente de lo que hice y espero que en un tiempo, también me pueda reír de esto”.

Lo que se vio en pantalla este martes fue a la actriz preparándose para ensamblar la Banofee Pie, las cámaras captaron el momento en que una fuente que contenía tofi de caramelo cayó al piso. Cuando el jurado fue a hacer la devolución del plato, Damián Betular le preguntó si algo había estado en el piso, pero ella lo negó rotundamente. Betular decidió no probar la torta, mientras que Germán Martitegui y Donato De Santis sí lo hicieron.

“