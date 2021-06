Claudia Fontán reconoció su mentira y rompió en llanto frente al jurado de MasterChef Celebrity

Claudia Fontán protagonizó un polémico episodio en la emisión del martes de MasterChef Celebrity (Telefe), cuando el jurado les encargo a los participantes hacer una torta Banoffee Pie. La actriz tuvo un desliz y parte de la preparación cayó al piso, y ella, apremiada por el tiempo, la juntó y la usó para el plato final.

Este miércoles, la artista se refirió a la situación y al hecho de haberle mentido al jurado del certamen cuando les aseguró que nada se había caído al suelo.

"Yo no probé tu torta porque vi como el toffe se había caído al piso. Estas cosas no son aceptables en esta competencia. Un cocinero nunca puede utilizar algo que estaba en el piso", el único de los integrantes del jurado que no aceptó comer lo que cocinó La Gunda.

Luego, Fontán se excusó entre lágrimas: "Es inadmisible que haya usado algo del piso. Lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo y, no sé por qué, dije que no lo había puesto. Eso es lo que me genera más angustia y vergüenza. Perdonen que me ponga así, me late el corazón porque me avergüenza mucho".

Y agregó conmovida: "Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes que, para mí, es muy importante. Por respeto a ustedes, a Santiago del Moro y a mis compañeros les pido, si sirve de algo, ir directamente a la gala de eliminación y quedar a disposición de lo que ustedes decidan respecto a mí".