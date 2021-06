La fuerte advertencia de dueños de hamburgueserías contra Alex Caniggia

Hace unos días Alex Caniggia anunció que lanzará a la venta una hamburguesa gigante con su firma. Tras su salida de MasterChef Celebrity (Telefe), el mediático quiso aprovechar su momento de exposición, pero todo se complicó cuando hamburgueseros le cruzaron una fuerte carta abierta.

Un párrafo de la carta fue difundido este miércoles en las redes sociales de radio Mitre dice: “Queridos amigos, la verdad da vergüenza ajena lo de este muchacho, cocinero guionado, sabiendo como están las cosas en estos tiempos para los gastronómicos, no se le ocurre mejor idea que hacer esta payasada y a un precio irrisorio, pasado de moda”.

En otra parte del escrito, los gastronómicos dejaron entrever una advertencia contra Alex. “¿Qué idea tiene de gastronomía real? Alex, hacenos un favor a todos y dedicate a lo tuyo que es el conventillo mediático y no nos robes el trabajo”, enfatizaron desde uno de los sectores más castigados por la pandemia de coronavirus.

Pía Shaw había adelantado detalles del particular proyecto culinario. “Es una hamburguesa pero del tamaño de una pizza. Va a ser algo nunca visto, porque es especial en todo sentido. No es para una persona, sino que pueden comer más o menos unas cinco personas, no es algo individual”, contó en El Espectador, el programa que la periodista tiene en CNN Radio.

El lanzamiento consistirá en una edición limitada de solo 1000 hamburguesas, que tendrán un costo de $6969. El plato incluirá papas fritas especiales y la hamburguesa estará acompañada por cebollas caramelizadas, huevos frito y panceta.