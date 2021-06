El hermano de una famosa periodista reveló su vínculo con Ricky Martin

Juan Martino, hermano de la periodista Majo Martino, estuvo anoche como invitado en Vino Para Vos, el programa que conduce Tomás Dente por la pantalla de Net tv.

En un momento de la charla, el periodista le consultó al actor sobre su relación con Ricky Martin, ya que hace unos meses se confirmó que ambos se seguían en las redes sociales y que suelen intercambiar mensajes. "Somos conocidos de Instagram, hay buena onda es un tipazo", reveló Martino.

Ante su respuesta, Dente le preguntó si la relación era de amistad o si buscaban algo más. "No, como colegas, no sé, si él quiere algo más nunca me lo demostró, no lo sé, nunca me lo dijo", respondió y añadió: "Todo el mundo que conozco tiene algo con Ricky Martin, es especial. A mi me dan ganas de conocer a esa persona porque me parece brillante. Me encantaría conocerlo desde un lugar intelectual".

"¿Pero no sexual?", volvió a indagar el conductor, a lo que Martino contestó: "No sexual, no sé eso es más estando de frente, tenés que ver que te pasa".

Finalmente, Dente quiso saber si tuvieron lindas charlas: "Sí, re lindas. Buena onda, es muy humilde él, a mí me sorprendió eso. Yo tenía como que al ser una mega estrella estaba en otro plano, pero no".