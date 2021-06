La particular teoría de Beto Casella sobre la baja de Jorge Rial: "Se me hace que tuvo..."

Beto Casella y Jorge Rial fueron competidores directos en el prime time televisivo durante un par de meses con sus respectivos programas, el clásico Bendita (El Nueve) y el fallido TV Nostra (América). Este lunes, Casella se refirió a la renuncia de su colega y la consecuente baja del ciclo de actualidad política.

“Queda un poco feo que opine habiendo competido, pero te juro por mi vieja que me deprime cuando se levanta un programa con dos meses al aire, sea quien sea, esté en el horario que esté porque formo parte de esto y me imagino 50 personas sin laburo de un día para el otro, inesperadamente, porque no es que te lo ves venir”, comentó Beto.

Luego, sobre el bajo rating de TV Nostra, el líder de Bendita expresó: “Me extrañó el bajo rendimiento porque Rial es un tipo con 30 años de tele, también es productor. No sé qué paso porque nunca vi el programa. Hay canales y, ese en particular, que ha aguantado programas con 1 punto durante tres años. No sé si le dijeron: ‘Te damos una semana’ que no creo porque Rial es una institución ahí adentro. No sé si le podés decir: ‘Tenés hasta el viernes, Jorgito’. Se me hace que pudo haber tenido una crisis él, que pudo haber dicho: ‘Yo con este número no sigo’ y buscó por otro lado. Pero es una macana por los panelistas que quizá tenían la fantasía de quedarse cinco años ahí”.

Finalmente, el anfirtión de Bendita se refirió a la polémica con su amiga Susana Giménez, quien desde hace meses optó por pasar gran parte de la pandemia fuera del país, donde contrajo coronavirus. “Reprocharle que se fue a Uruguay y decir: ‘ahora que la atiendan allá’ me parece un poco miserable. Si dice esas cosas públicamente, en privado me la imagino peor. Para irte a otro país te tiene que doler mucho el tuyo, aunque yo creo que va a volver. En un momento extrañás a tus amigas, tomar té en Barrio Parque”, enfatizó.