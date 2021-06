A semanas de ser madre, Pampita mostró el especial regalo que le hizo su marido

En cinco semanas, Pampita se convertirá en madre de su primera hija junto a Roberto García Moritán. Durante estos meses de embarazo, la modelo y conductora ha permanecido muy activa laboralmente y este lunes en su programa Pampita Online (Net TV) mostró el particular regalo que le hizo su marido en la previa de su maternidad.

Al mostrar su look, Ardohain mostró “un anillo muy especial” elaborado por su actual pareja, y comentó entre risas: “Como no me anda más el anillo, me dijo ‘te doy el mío’. Yo dije ‘¡no, señor! Ese no se saca con nada’. Es que yo ya tengo acá (señalando su vientre) la prueba de que esto fue consumado”.

Luego, Pampita dio detalles del artesanal obsequio que le hizo García Moritán. “Agarró una cintita y me hizo este, que me va a estar acompañando las últimas cinco semanas que me quedan de embarazo. Acá estamos, acompañada, siempre con mi amor”, enfatizó.

Durante el fin de semana, la conductora causó furor entre sus seguidores en Instagram al compartir los videos del backstage de una audaz producción de fotos para la revista Hola!, en la que posó cubierta solo con un paño de tela.