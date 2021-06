El error imperdonable de Georgina Barbarossa en Masterchef Celebrity: "Me quiero ir"

Anoche continuaron las semifinales de la segunda temporada de Masterchef Celebrity. Hasta el momento, quedan en carrera Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, Sol Pérez, Candela Vetrano y Gastón Dalmau.

"El abanico que tienen frente a ustedes es para que puedan enfriar el arroz: van a tener que preparar sushi", anunció Damián Betular, uno de los tres jurados. "Lo más importante de esta noche es que logren un arroz con vinagre perfecto", agregó Germán Martitegui. En tanto, Donato de Santis añadió: "El sushi tiene un sabor delicado y armonioso, con infinitas combinaciones. Y tienen 70 minutos para preparar un roll y un maki de cuatro piezas cada uno, más cuatro nigiris".

Quien tuvo complicaciones con el arroz fue Georgina. Cuando estaba en plena preparación, dijo: "Empiezo a abanicar y me doy cuenta de que algo hice mal. Tengo una sopa de arroz", comentó aterrada.

"¿Cuánto vinagre le pusiste?", quiso saber Germán. "Lo que dice acá", respondió la participante. "¿Y agregaste todo ese vinagre?", insistió el jurado. "Sí", dijo Georgina. "Claro, es un montón. Era 130 ml. lo que le tenías que poner", dijo el chef invitado Rooy Asato.

"Empezá de vuelta, dale que tenés tiempo. Es mejor eso que tener un arroz horrible", la alentó Martitegui. Aunque Asato frenó el impulso: "Ah pero pará, tenés que hacer el vinagre también, porque usó todo". "Me da mucha bronca, me quiero ir, quiero ponerme a llorar contra el piso", reveló Georgina

Llegó el momento de la presentación. Fueron pasando de a uno para que el jurado probara cada presentación. Y cuando le tocó el turno a Georgina, fue duramente criticada. "¡No lo prueben!", advirtió antes de que el jurado lo comiera.

"No está mal armado, está en el centro el pescado, pusiste bien el arroz. Lo único que subrayo que te salió horrible es lo del vinagre. Metele onda que te va a salir mejor", consideró Donato. "No hay palabras para describir el vinagre bajando por mi garganta, pocas veces sentí una sensación así", dijo Martitegui. "Es un escabeche de sushi, envuelto en cintas aisladoras de ferretería. No se entienden nada esos rollos. Así que te concentrás, Georgina Barbarossa", la retó Betular.