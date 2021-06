Rompió el silencio: la reacción de Nicole Neumann al ataque de la expareja de su actual novio

A pesar de que Nicole Neumann ha sido muy reservada con su vida privada en estos últimos años, su actual novio, el piloto de Turismo Carretera José Manuel Urcera confirmó el romance. Acto seguido, la modelo fue interpelada por la expareja del deportista, quien aseguró haber estado con él la noche previa a la primera cita con Nicole.

Según Marcela Baños, la mujer habría atacado a Neumann y Urcera el fin de semana pasado. “El sábado fueron al mercado, apareció la ex del piloto, Micaela Álvarez Cuesta. Ella les dijo de todo. Nicole no entendía nada. Los insultó a los dos. Porque si ella sigue enamorada, enganchada, con él, le duele verlo con Nicole Neumann. Ella es una chica importante, de una familia conservadora de Neuquén”, aseguró la panelista de Intrusos (América).

Luego, la propia expareja del piloto se encargó de desmentir la versión. “Yo no insulté a nadie, simplemente le pregunté a mi exnovio si le había comentado a la señora con la que está saliendo que nos vimos un día antes de que llegue. Nada más”, expresó Álvarez Cuesta a través de un mensaje a la integrante de Intrusos.

Finalmente, este sábado Nicole Neumann rompió el silencio en Santo Sábado, el programa que conduce en canal América. "No empiezo una relación con nadie que no esté solo", aseguró categórica la modelo.

Luego dio a entender que no le preocupa el escándalo desatado por la expareja de su actual novio. "No me engancho con el pasado de nadie; no me hago cargo de lo que no es mío".

Con respecto al hecho de que Álvarez Cuesta la haya tratado de "señora" en el cruce que tuvieron, Nicole respondió orgullosa: "Sí, soy una señora que tiene su carrera formada, sus hijas".

Finalmente, aseguró que está muy feliz, pasándola bien y en paz, bajándole el tono así a la polémica y pasando a otro tema en el programa que lleva adelante.