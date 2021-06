Los videos de la audaz producción de Pampita embarazada de ocho meses

Este domingo, Pampita causó furor en sus más de seis millones de seguidores en Instagram al compartir videos del backstage de la audaz producción captada por el fotógrafo Gabriel Machado. Con su panza de ocho meses de embarazo, Ardohain lució una vez más radiante y con una sonrisa cristalina.

La modelo y conductora está atravesando un año muy pleno a nivel personal, esperando su primera hija junto a su actual marido, Roberto García Moritán. En lo laboral, ha seguido siempre adelante con la conducción de Pampita Online (El Trece) y es una de las integrantes del jurado de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch (El Trece). Además, próximamente estará disponible un reality sobre distintas facetas en la vida de Ardohain en la plataforma Paramount+.

En los videos que compartió Papmpita, se la puede ver posando con poca ropa en un evidente buen clima de trabajo. Con entusiasmo se lo escucha por ejemplo a Machado decir: "Si esto no es tapa, yo me pego un tiro". A lo que la modelo respondió irónica: "Si no entienden nada".

En pocas horas, el posteo superó los 170.000 likes con cientos de mensajes elogiosos y de buenos deseos hacia la conductora que está a poco tiempo de ser nuevamente mamá.