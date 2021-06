Revelaron el futuro de Alex Caniggia en Masterchef Celebrity

La semana pasada comenzaron los rumores de una supuesta eliminación de Alex Caniggia de Masterchef Celebrity. El mediático no estaba muy conforme con las devoluciones del jurado así como tampoco con algunas reglas de la competencia. Todo esto generó la salida del hermano de Charlotte del programa.

Si bien desde la producción intentaron mantener el misterio sobre su futuro, para no afectar el curso del reality, el escándalo trascendió. El representante de Alex tampoco quiso confirmarlo, alegando que no podía adelantar nada que no se viera al aire por el contrato que hay firmado.

Pero fue Marcelo Polino quien reveló lo que ya era un secreto a voces: el mediático finalmente fue expulsado.

Por su parte, Caniggia negó los rumores. Pero en la versión nocturna de Intrusos terminaron de confirmar que el joven había plantado a todo el equipo. "Yo hablé con gente de la producción y me dijeron que hoy no se presentó a grabar, por lo que no salió al aire", contó Evelyn. Adrián Pallares remató: "El domingo se termina su participación".