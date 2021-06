La sarcástica reacción de Marianela Mirra contra Jorge Rial tras la baja de TV Nostra

La repentina renuncia de Jorge Rial y la consecuente de TV Nostra (América), generó todo tipo de repercusiones. Desde el filoso dardo de Marina Calabró, expanelista del programa, hasta explicaciones desde la gerencia de programación de la emisora sobre el abrupto cambio en la grilla de programación tras la salida del conductor.

Pero la que también se expresó fue Marianela Mirra, quien en algún momento atravesó rumores de vínculo sentimental con Rial. La legendaria ganadora de una de las temporadas de Gran Hermano lanzó su reacción a través de su cuenta de Twitter con un meme de la Bruja del 71, personaje clásico de El Chavo del 8. “Si el programa no funciona debe ser obra de los espíritus chocarreros”, indica el texto del meme en cuestión.

Recordemos que Mirra se ha pronunciado en contra del conductor en otras oportunidades. En 2016 por ejemplo, publicó en Instagram un texto recordando el tremendo ataque que sufrió de parte del periodista. “A vos y a mucha gente perdoné, fue la única forma de avanzar. Jamás hice mal, por eso en mi vida a pesar de lo adverso reina la paz siempre. #StopBullying”, expresó la abogada junto a una captura de pantalla de los dichos que Rial había tenido sobre ella.

“No me voy a dejar pasar por arriba por esta zorra tucumana y sus secuaces. Empecé en Twitter a disparar y voy a seguir disparando. Me harté de un montón de cosas, de la mentira, de la extorsión, de las buenitas, de las pu..., de las zorras, de las extorsionadoras, de los delincuentes, de los socios”, había publicado en aquel momento Rial en su cuenta de Twitter.