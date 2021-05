Fuerte descargo de Fantino tras el levantamiento de su programa: "Me cag... a trompadas durante dos meses"

Alejandro Fantino habló de su vuelta al mundo del periodismo deportivo en ESPN tras diez años en Animales Sueltos (América). En los últimos minutos de la emisión del viernes de Fantino a la tarde (América), el conductor de América se sinceró sobre el levantamiento de su programa en ESPN.

"Volví a ESPN hace menos de un año y me cagaron a trompadas los primeros dos meses, literal, como en el pabellón de una cárcel”, enfatizó Fantino.

Sobre la dinámica con sus excompañeros de ciclo agregó: "No me lo decían mal para agredirme. Son compañeros y los quiero, pero hubo un par de veces que llegaba triste a casa porque también me pasaba en las redes. Y decía 'che, ¿no soy reconocido en este palo, si nací acá? Era un extranjero en el lugar donde había habitado”, reveló sincero.

Luego reflexionó: “La sensación de vacío y angustia que te provoca eso es inconmensurable, hasta que aprendés a convivir. Creo que la Argentina es así, buscamos, buscamos y buscamos”.

Más allá del final anticipado de ESPN FC, Fantino continúa en la señal de deportes con ESPN FC Show, ciclo donde realiza entrevistas a invitados y donde también hay secciones de humor y actualidad.

El motivo del levantamiento del ciclo que compartía junto con Mariano Closs, Diego Latorre, Miguel Simón y Oscar Ruggeri se debe al cuidado por la pandemia del coronavirus, ya que si alguno de los integrantes daba positivo de Covid-19, se iba a alterar la continuidad de otros programas en los que trabajan, como así también las transmisiones de la UEFA Champions League y la Copa Libertadores de América.