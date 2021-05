Tras la censura en Instagram, Wanda Nara le tiró un palito a Sol Perez: "¿Va presa?"

Las redes sociales de Wanda Nara son una vidriera para que sus seguidores estén al tanto de todos sus movimientos y proyectos. Además de compartir fotos familiares, laborales o de relax, Wanda suele subir fotos en traje de baño o ropa interior. Este viernes, la empresaria había publicado una imagen de espalda y en traje de baño. Rápidamente la publicación alcanzó más de 700.000 "likes" en menos de dos horas, sumado a centenares de mensajes elogiando su figura.

Pero lo que parecía ser una foto sensual más, le terminó generando un dolor de cabeza. Ocurre que Instagram decidió eliminar la imagen por "infringir las normas de la comunidad".

La mediática fue notificada de la sanción "Tu publicación infringe nuestras normas comunitarias. Si vuelves a publicar contenido que infrinja nuestras normas, es posible que se elimine tu cuenta, incluidas tus publicaciones, archivos, mensajes y seguidores", reza la advertencia.

Pero la indignación de la rubia no terminó ahí. "Mi foto tenía 700 mil likes, me la borraron por no seguir las reglas de Instagram. La pregunta es, ¿cuáles son las reglas? ¿Son para todos igual?", escribió indignada. Además, agregó: "Si denuncian mi humilde -emoji de manzana- con el de Sol Pérez que hacen?? ¿Va presa? Estamos en 2021, no en 1810", expresó haciendo referencia a las jugadas fotos de la ex "chica del clima".