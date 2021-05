El exabrupto de Jimena Barón tras los rumores de reconciliación con un ex: "Si estuviera co..."

Durante los últimos ocho meses Jimena Barón estuvo desaparecida de las redes sociales. Ahora, tras confirmar el lanzamiento de su última canción y confirmar que formará parte del jurado de La Academia, el nuevo formato de ShowMatch, la cantante volvió con todo a su cuenta de Instagram.

"No tengo la más puta idea de cosas que hice, de cosas que voy a hacer. No se confundan, no es que volví y entendí la vida. No la entiendo una mierda, menos en el amor... Estoy sola, porque las relaciones me duran menos que un pote de casancrem. Y está todo bien", dijo aquel 31 de marzo cuando confirmó su separación de Luis Tucu López.

"Estoy para un poquito de amor, eh", escribió Barón el pasado 23 de abril en su cuenta de Instagram junto a una foto que se tomó en su casa posando muy sensual. Esta publicación sembró los rumores de que estaría en contacto con algún ex o buscando un saliente.

En este contexto, en las últimas horas comenzó a circular la versión de que la cantante se había reconciliado con el bailarín Mauro Caiazza. "Hay una supuesta reconciliación entre ellos dos. ¿Estoy tirando bomba? Que me lo desmientan si quieren pero estuvieron todo el fin de semana juntos", afirmó Celeste Muriega en La Previa de la Academia.

Sin embargo, Barón desmintió categóricamente la información sobre una posible reconciliación con su ex novio. Lo hizo a través de un audio que le envió a Cinthia Fernández y que reprodujo este viernes en Los ángeles de la mañana.

"Mirá qué lindo.. me hizo tan bien leer la noticia de que estoy co.. con alguien", fue lo primero que dijo la cantante para luego desmentirlo: "La verdad es que no, no. Para información más precisa: no estuve con nadie desde que me separé. Hace más de dos meses que no estoy con nadie. Así que no".

"Qué bueno que digan ese chimento, porque por ahí alguno se pone celoso y me escribe. Pero no, bebita. No sé de dónde sacan las cosas, una cosa insólita", continuó la actriz y lanzó un exabrupto. "Si estuviera co... no me sacaría tanta foto desnuda porque estaría ocupada".