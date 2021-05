Dani La Chepi se quebró al recordar el momentos más duros de su vida

Anoche fue la última chance para los participantes más flojos de Masterchef Celebrity. Georgina Barbarossa, Dani La Chepi, Juanse, María O’Donnell, Carmen Barbieri y Andrea Rincón tuvieron que usar su ingenio en un desafío extremo para evitar el boleto a la gala de eliminación del próximo domingo.

El objetivo era elaborar un plato libre siguiendo cuatro requisitos: cada preparación tenía que tener una parte frita, una parte hervida y una parte sellada o salteada. El cuarto requisito iba a ser revelado al regreso del mercado.

En sus puestos de trabajo encontraron una bolsa roja que contenía una sartén, una cuchara de madera y una cuchilla. Esos tres utensilios, más una tabla de madera era todo lo que podían usar para el desafío.

El exigente requisito disparó diversos recuerdos entre los participantes. En el caso de Dani La Chepi, conectó con un momento particular de su vida, cuando se quedó sin trabajo tuvo que vender todo, incluido lo que había en la cocina, para poder darle de comer a su hija y salir adelante. "Sabés el hambre que pasé yo, bebu", le dijo a Santiago del Moro, cuando el conductor pasó por su estación.

"En el 2015 me echaron de una radio y de la miseria que estaba pasando me dije ‘me voy a empezar a hacer videos y voy a ser mi propia manager’", recordó. "Si no me hubiesen echado me quedaba ahí sentada, total yo tenía mi sueldito", señaló.

Luego, la influencer vinculó ese duro momento con su propia niñez: "Nosotros no éramos pobres, pero sí una familia humilde. A mi viejo no le pagaban en la fiambrería y traía abajo de la campera de gamuza y sacaba quesos y otras cosas para que nosotros morfáramos", recordó.

"De las miserias se sale y los argentinos somos sobrevivientes. Nos vamos a quedar sin laburo veinte mil veces, vos yo y el que está mirando", concluyó anta las felicitaciones del conductor.

Finalmente, la influencer elaboró un plato que suele prepararle a su hija. Se trató de un pollo al champignon (sellado) con papas y batatas (hervidas) y panceta (frita) que tuvo buenas devoluciones del jurado.