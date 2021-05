Estas fueron las series y películas más comentadas en las redes sociales en abril

Kantar IBOPE Media, empresa especializada en mediciones de audiencia, genera todos los meses una listado con los 10 contenidos que generaron mayor repercusión e interacción en el último mes, ya sea a través de menciones y hashtags en Twitter.

En el top 10 de social media engagement del mes de abril se puede encontrar con el mayor número de interacciones y menciones a The Falcon and the Winter Soldier, la nueva serie de Disney+ que pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel. También hace presencia en el ranking Luis Miguel la serie, que regresó a Netflix con su segunda temporada, y Elite la cual puede verse por el mismo servicio.

Las otras series que completan el listado fueron "Wandavision", "Sky Rojo", "Foundation", "The Good Doctor", "El Marginal", "La Liga de la Justicia de Zack Snyder" y "New Amsterdam".

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

Sigue la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, donde deben lidiar con el legado de poder llegar a ser el nuevo Capitán América.

Steve Rogers ha dejado atrás su papel de superhéroe tras entregar las gemas del infinito a su correspondiente línea temporal, otorgando así su escudo a Falcon. Sin embargo, este no está muy de acuerdo de seguir su legado porque cree que solo hay un Capitán América y es él.

Aunque su relación nunca ha sido de mejores amigos, Falcon y el Soldado de Invierno deben luchar juntos contra una nueva amenaza, mientras también deben lidiar con sus problemas personales, como es el caso de Bucky y sus pesadillas por su pasado.

Luis Miguel, La serie (Netflix)

Luis Miguel, la serie es una producción de Netflix, Telemundo y Gato Grande en la que se explora la vida del cantante. Un recorrido de lo personal y profesional en el que se profundiza en la vida del artista desde que nació hasta convertirse en un icono de la música latina. Y los dramas que desde pequeño y a lo largo de su vida ha tenido que sufrir, como la desaparición de su madre, la fama o las controvertidas relaciones que ha tenido hasta la actualidad.

Luis Miguel nació en Puerto Rico en 1970 y es un cantante y productor musical con una trayectoria muy popular, sobre todo en América Latina. Ha sido ganador de una gran cantidad de premios relacionados con la música, como los Grammy. El puertorriqueño ha sido uno de los artistas que más copias de discos ha vendido.

La ficción está protagonizada por Diego Boneta (Rebelde) en la etapa más espléndida de su carrera por la que se le llamaba ‘El sol de México ‘o ‘El Sol de América’. Esta serie biográfica ha sido creada por Gato Grande con Mark Burnett de MGM y un grupo de empresarios mexicanos. La producción cuenta con la colaboración del propio cantante.

Elite (Netflix)

Élite es una producción española para Netflix en la que su historia se desarrolla en Las Encinas, un colegio exclusivo del país. Allí acuden a estudiar los hijos de la élite. Un día, la ciudad sufre un gran terremoto que destruye el colegio público y los alumnos se ven obligados a ser repartidos por otras escuelas de la localidad.

Tres jóvenes de clase obrera, Samuel, Nadia y Christian, son admitidos en Las Encinas, en ese momento la lucha por las diferencias de clases comienzan hasta acabar con un asesinato. Todos se preguntan quién ha podido cometer el crimen.

Marina es una joven que decide ser amiga de los recién llegados, teniendo una especial relación con Samuel, cuyos actos son motivados por la honestidad y la honradez. Christian es muy diferente, la fiesta es su día a día y sus estrictos padres quieren alejarle de ello para que estudie y enfoque su vida.

Si hay alguien que tiene claro su futuro es Nadia, cuyos padres son musulmanes y dueños de una tienda de alimentación y tiene claro que la educación es la mejor vía para llegar a ser diplomática o traductora en la ONU.

WandaVision (Disney+)

WandaVision combina el estilo cómico de situaciones clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel en el que Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos que viven su vida suburbana ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.

Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, marca un hito en la historia de la casa del ratón. Oficialmente, abre la cuenta de las series de Marvel Studios para la plataforma de streaming.

Sky Rojo (Netflix)

La serie cuenta la historia de tres prostitutas que tras huir de su proxeneta deben iniciar una carrera de vida o muerte ya que los sicarios del hombre que las tenía secuestradas van a por ellas.

Además, se enfrentan al problema de no poder acudir a la policía, ya que tienen miedo de acabar en la cárcel si descubren los delitos que han cometido a raíz de haberse visto obligadas a prostituirse y asesinar a su antiguo jefe.

Foundation (Apple TV)

Apple tiene muy buen ojo a la hora de apostar por su próximo gran proyecto. Y es que la historia en la que se basa esta serie es una de las sagas de ciencia ficción más complejas y conocidas dentro de la literatura -de hecho, ha influenciado a numerosas historias cinematográficas posteriores como la mismísima Star Wars. Hablamos, claro, de la Serie de la Fundación, un conjunto de libros escritos por Isaac Asimov entre los años 40 y los 90, poco antes de su fallecimiento.

Un futuro en el que los robots forman parte de nuestra sociedad hasta tal punto de que nuestra organización social depende y se ve influenciada por ellos. La serie está compuesta por tres secciones o ciclos diferenciados que fueron desarrollados en un principio de manera independiente y después enlazados magistralmente por Asimov en un mismo "universo". Cada uno se centra en un gran tema: el primero (bautizado Serie de los robots o Ciclo de la Tierra), en el desarrollo de la ciencia robótica en la tierra y los primeros esfuerzos por colonizar nuestra galaxia; el segundo (la Trilogía del Imperio Galáctico), la formación de un imperio galáctico; y el tercero (llamado Ciclo de la Fundación o Ciclo de Trántor), la caída de dicho dominio y el surgimiento de un segundo imperio con ayuda de la Fundación.

The Good Doctor (Amazon Prime Video)

Shaun Murphy es un joven cirujano residente que tiene autismo y el síndrome de Savant, conocido como el "síndrome del sabio". Debido a estas condiciones, Shaun tiene unas habilidades mentales impresionantes. Sin embargo, tiene grandes problemas para socializar y relacionarse en su vida cotidiana. Su amigo, el doctor Aaron Glassman, consigue convencer a parte de la junta del Hospital San José St. Bonaventure para contratarlo. Shaun tendrá que afrontar muchos prejuicios de los pacientes y de sus compañeros y demostrar su valía como cirujano pediátrico.

El Marginal (Netflix)

Miguel Palacios es un policía que está preso en una cárcel común. Un día, un juez le convoca para que le ayude a resolver el secuestro de su hija. Para ello, Miguel debe cambiar de identidad para infiltrarse en la cárcel de San Onofre, en Buenos Aires, e intentar encontrar información sobre la banda que opera en la prisión. Según el juez, este grupo es el responsable del secuestro y Miguel es el único que puede dar con la verdad. Así, el policía se convierte en Pastor Peña y se infiltra en un mundo donde un mínimo error puede acabar con su vida.

Liga de la Justicia de Zack Snyder (HBO Max)

Con la determinación de asegurar que el sacrificio definitivo de Superman (Henry Cavill) no fue en vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) une fuerzas con Diana Prince (Gal Gadot) para reclutar a un equipo de metahumanos que protejan el mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas.

New Amsterdam (Netflix)

Drama médico situado en el hospital público más antiguo de los Estados Unidos. Este se encuentra en una mala época, contando con una mala reputación y poca financiación. Sin embargo, todo cambia con la llegada del brillante director médico Dr. Max Goodwin.

Este profesional trata de romper las barreras que supone la burocracia para el hospital, así como proveer de los mejores cuidados médicos posibles y derribar el statu quo que impera en el lugar. No hay nada que le frene en su propósito por llevar al hospital de vuelta a sus años de gloria y llenarlo otra vez de vida. Un lugar que, por otro lado, es el único capaz de tratar pacientes de ébola y aceptar tanto a presos como al presidente de los EE.UU.