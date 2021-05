Tras faltar a su programa, Guillermo Andino rompió el silencio y habló de su salud

Este martes, el programa Es por ahí (América), comenzó sin su conductor, Guillermo Andino, y despertó la preocupación de sus televidentes. La compañera del periodista, Soledad Fandiño, se hizo cargo del ciclo y explicó el motivo de la ausencia de su colega, aunque sin dar muchos detalles.

Recordemos que el año pasado, Andino tuvo Covid-19, y se especuló con la posibilidad de que los síntomas que atraviesa actualmente respondan a la posibilidad de un recontagio, por lo cual el conductor volvió a hisoparse.

Tras un par de días en silencio, Guillermo diálogo con LA NACIÓN, contó cómo se encuentra hoy y cuál es su diagnóstico. “Desde el lunes pasado estoy con angina pultácea (con placas de color blanco en la garganta), que es bacteriana y que me provoca mucho dolor al tragar”, detalló.

Como el cuadro viene acompañado de decaimiento, en ocasiones puede confundirse con síntomas del coronavirus. “Puede llevar a creer que podés tener Covid, por lo cual ayer por la tarde me hisopé y, afortunadamente, el test dio negativo”, enfatizó el el conductor. De todas maneras, los médicos le recomendaron descanso de cara a su recuperación.

“Mi doctora me aconsejó reposo y no exponerme a los cambios de temperatura por cuatro días, por lo que estaré de vuelta en el programa el próximo lunes”, finalizó.

Sobre el tránsito del virus que azota al mundo, en octubre de 2020, Andino había expresado: “Cuando me dio positivo sentí que me bajaron el martillo. Lo más importante para mí fue que la pasé en casa porque mi miedo era, a partir de todo lo que leía, que me internaran. Así es esta enfermedad: la pasás o no la pasás”.