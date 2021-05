Roberto García Moritán habló de su posible desembarco en la política y del reality show con Pampita

En estos días, Roberto García Moritán fue noticia por el cierre provisorio de su restaurante, La Mar, debido a que algunos empleados se contagiaron de coronavirus. En diálogo con el programa Esto no es Hollywood, por Mucha Radio FM89.5, explicó: “Tuvimos un par de casos y cerramos ayer de forma preventiva. Dieron todos negativo. Hicimos el chequeo general, pero se ve que quedó en estos tres casos aislados. Ayer teníamos dudas, no sabíamos cómo afrontar esto. Los casos fueron a fines de la semana pasada. El fin de semana decidimos cerrar. Después de un par de días, nos testeamos y salió todo bien. Vamos a abrir".

En la charla, el esposo de Pampita se refirió también a la nueva producción que protagonizará la conductora, en la que se registrará el día a día de la maternidad de la modelo. “El reality show va a estar obviamente centrado en ella, y yo acompañaré en los lugares que me correspondan. La idea es mostrar lo fantástica que es como madre, lo increíble que es como empresaria y como son sus rutinas. Todos los demás acompañaremos cuando haya que hacerlo. A mi me toca en algunas cuestiones, por lo que tengo entendido, pero solo porque estoy casado con ella”.

Luego agregó: “Ella es espectacular, me enseña un montón. Yo solo tuve la suerte de que se enamorara de mí de la misma forma que yo de ella. Tenemos la misma idea de familia, los mismos valores. Ella es la gran mujer, la que empuja, la que sostiene los sueños de los chicos y es un honor poder acompañarla”.

Finalmente, el empresario gastronómico se refirió a la posibilidad de incursionar en la política, al igual que algunos integrantes de su familia. “Siento todavía que puedo hacer mucho más desde mi ONG. El día que entienda que encontré mi techo, lo empezaría a considerar con mi equipo. Creemos firmemente en el mérito y consideramos que las cosas se tienen que ganar. Solo voy a aceptar algún tipo de candidatura si siento que me la gané, no por ser pareja de, hijo de o amigo de. Si siento que me lo gané y la gente me lo pide, puede ser”, aseguró descartando de momento una candidatura.