Moira Gough fue lapidaria con Jugate Conmigo: "Me encontré con..."

Moira Gough sorprendió con polémicos mensajes contra Jugate Conmigo, el popular programa televisivo de entretenimientos conducido por Cris Morena y emitido por Telefe entre 1991 y 1994. La ex modelo e integrante del ciclo fue lapidaria con el envío.

Desde su cuenta de Instagram, la ex modelo se sometió a un cuestionario por parte de sus seguidores. Cuando alguien le preguntó: "¿Fuiste feliz haciendo Jugate?", Moira contestó: "No tanto...". En la misma línea, otro le consultó: "¿Qué te acordás de Jugate?". Sin titubear, la ex modelo lanzó: "No tengo lindos recuerdos de esa experiencia".

Sorprendidos por su respuesta, sus seguidores le pidieron que cuente detalles. "¿Qué te pasó en Jugate que tenés malos recuerdos? Yo te recuerdo siempre preciosa". Profundizando sobre su réplica, Gough explicó: "Me encontré con gente nada amable. Era muy chica y me sentí muy sola y poco cuidada por la gente que trabajaba ahí", dijo.

Aunque se explayó un poco más cuando alguien le pidió que contara por qué la pasó tan mal en Jugate Conmigo. "El peluquero, la coreógrafa, la vestuarista, ellos fueron los que no me dejaron tener una buena experiencia", develó Moira Gough sobre el tiempo en el que participó en el programa.