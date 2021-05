Megan Fox sacudió la red con un traslúcido outfit

Megan Fox reveló hace unos años el calvario que vivió durante su adolescencia. Durante la secundaria la actriz estadounidense fue víctima de bullying “Había unas chicas malísimas en mi colegio, por eso me fui. Tenía 15 años y todas sabían que quería ser actriz. Una de ellas se vistió de cuero negro y decía para burlarse de mí: ‘Soy Megan Fox’” indicó en una entrevista.

“Todo el mundo me odiaba y era un completo desastre. Mis amigos no eran de mi edad, y también empecé a tener una personalidad muy agresiva, por eso las chicas no me querían. Únicamente he tenido una amiga en toda mi vida” amplió Megan sobre los oscuros años que tuvo que soportar antes de saltar a la fama en la industria del cine.

Este miércoles, Megan Fox publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En las mencionadas pics se puede ver a la oriunda de Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos desplegando toda su belleza sobre un fondo de color purpura y con una aureola en su cabeza. La bella norteamericana lució una traslucida musculosa negra, su cabello suelto y un delicado make up.

“Un caso de identidad equivocada” fue el sencillo y corto texto que eligió Fox para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Megan Fox

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la novia de Machine Gun Kelly recibió velozmente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de las 1.4 millones de corazones. Sin dudas la protagonista de “Transformers” es una de las celebridades preferidas de las comunidades virtuales.