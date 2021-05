La categórica respuesta de Soledad Fandiño cuando le preguntaron por la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Este martes en Es por ahí (América), Soledad Fandiño lanzó un filoso dardo cuando hablaron de la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré. De todas formas, más allá del picante guiño la conductora no hizo más referencias al tema.

Recordemos que Fandiño también fue pareja de Cabré, y tuvo un escandaloso cruce con Laurita en 2018 cuando Soledad participó en la pista del Bailando. “Yo sé que sos modelo. Mi mamá me llevaba a Liniers...”, expresó en su momento Laurita en su rol de jurado. A lo que Fandiño respondió contundente: “No, no soy modelo. Bueno, chicos, nos informamos un poquito. Y sino preguntale a tu novio que me conoce muy bien”.

Y ahora, Intrusos (América) quiso ir por más y cronista le preguntó sobre su reacción frente a la ruptura de su ex y Fernández. Lejos de explayarse, la conductora respondió categórica: "No comento. Yo prefiero estar al margen de la situación. Siempre lo dije, no es algo donde me quiero meter. Mi compañero lo informó muy bien y pasamos a otro tema". Cuando le consultaron si hay algún encono hacia Laurita, Fandiño enfatizó: "Ya de ella hacia mí no lo sé, de mí hacia ella no. No me gusta tener ningún encono".

En tanto que cuando le consultaron sobre la legendaria pelea con Laurita en el Bailando, sostuvo: "No la volví a cruzar y no volví a trabajar con ella. En este momento no podría volver al Bailando pero sí volvería".