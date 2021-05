Susana Giménez causó furor con un video en el que habló del embarazo de alguien muy especial en su vida

Con dos millones y medio de seguidores en Instagram, Susana Giménez suele compartir divertidos videos sobre su vida cotidiana y sus andanzas con Rita, su perra.

Este lunes, la conductora grabó un video el living de La Mary, su chacra en Uruguay , para comentarles una noticia de su querida compañera. "¿Se acuerdan que un día les dije que Rita tenía un novio y que se iba a casar? Bueno, se casaron... ¡y ella está embarazada!", contó entusiasmada la diva.

Luego continuó: "Le hice hacer una eco. Va a tener cuatro cachorritos. Yo la veo tan chiquita. Les quería contar eso porque habían visto el noviazgo con Beto".

Finalmente, Susana Giménez indicó que ella fue testigo de la "noche de bodas" de los perros, pero no imaginó que Rita iba a ser mamá. "Yo no pensé que iba a quedar embrazada. Estaban... bueno... abotonados... y se cayeron desde el primer piso por las escaleras. La perra grita, gritaba y gritaba. Le habrá dolido pobre. Y dije 'no, no quedó'.... pero sí, ¡quedó embarazada!".

Susana se caracteriza por un estilo muy descontracturado a la hora de compartir materiales en la red. Desde publicidades de mopa hasta una de un robot de limpieza en la que ella se muestra leyendo en el living con anteojos de sol, mientras el aparato hace su labor.

La diva también es conocida por sus constantes metidas de pata en el uso de las redes sociales. Con sonoros ejemplos de un momento en el que compartió un audio falso del presidente, o más recientemente con un contundente desliz sobre la renuncia de Jorge Rial.