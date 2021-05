Angustiado, Flavio Mendoza quebró en llanto en la emblemática mesaza de El Trece

Este domingo, Flavio Mendoza fue parte de los invitados de lujo de Juana Viale. Junto a él, estuvieron sentados a la emblemática mesaza de eltrece Roxy Vazquez, María Fernanda Callejón y Mariano Caprarola. En un momento del almuerzo se vivió un momento de mucha emoción cuando el coreógrafo compartió su tristeza debido a la crisis económica producto de la pandemia de coronavirus y no pudo contener sus lágrimas.

"Me angustia los que realmente no tienen para darle de comer a sus hijos", señaló al aire. "Creo que los que nos gobiernan tienen que dar un mensaje de que vamos a salir. Eso es lo que no escucho y lo necesitamos", agregó en el contexto de una Argentina con nuevas restricciones, con un incremento de casos y muertes por covid-19.

"Los argentinos necesitamos que nos digan que vamos a salir", enfatizó con lágrimas en los ojos. Su angustia se contagió a los presentes y Caprarola también rompió en llanto.

"El encierro es como el cuentito del conejo. Te quedás encerrado, te quedás encerrado. Pero después cuando tengamos que salir, vamos a estar debilitados. Tiene que dar ese mensaje de que vamos a salir. No sean tan corruptos", señaló frente a las cámaras.