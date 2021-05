Otro fuerte revés para Jorge Rial: Viviana Canosa le inciará acciones en la Justicia

Hace unos días, Jorge Rial sugirió un affaire entre su colega Viviana Canosa y El Dipy. "Vos sabés que tengo el cuentito de un cantante que fue visto en un lujoso complejo de departamentos, camuflado como repartidor de delivery: gorrita, barbijo, lentes y paquete en mano. Dijo que iba a llevar algo para una conductora de canal de cable", comentó el exconductor de TV Nostra (América). Y remató: "No sé pero creo que le llevaba remedios o dióxido de cloro", en clara alusión a la periodista con la que tiene una histórica rivalidad.

Frente al rumor instalado por Rial, Viviana Canosa arremetió con todo desde su ciclo Viviana con vos (A24). "Yo me como informes, informes. Digo 'hola, que tal, buenas tardes' y me hacen operetas. Me inventan romances, que voy en baúles, que vienen de delivery a mi casa chongos. Lo último que escuché, que es un escándalo para mí, que me avisaron, que un comunicador, obviamente esto es una operación, dijo que un señor me visitaba en mi casa vestido de delivery de farmacia diciendo que traía, ojo con esto, un medicamento para mi hija", enfatizó enojada la conductora.

Luego, subiendo la apuesta enfatizó: "No me operen más, y si quieren seguir operándome, operen. No les tengo miedo. Invéntenme romances, encamadas, revolcones con ministros, con concejales, cantantes. Pero decir que un tipo entra a mi casa vestido de delivery... no lo pensaba decir, pero se metieron con mi hija. Como soy una mujer libre, la verdad que no iría nunca en un baúl. Para ir en un baúl de un auto a cog**** a un tipo, tiene que ser el hombre de mi vida y mucho más. Y no lo hago. No me operen más. ¿Decir que un tipo sube a mi casa con un medicamento para mi hija disfrazado de delivery? Basta. Yo voy a seguir, con cartas documento".

Finalmente, Canosa dejó en claro que piensa iniciar acciones legales. "No es una boludez. Me puedo bancar que me inventen un romance, pero no se metan con mi hija ni mi dignidad de mujer. Me van a respetar. Y si no me van a respetar, van a hacerlo porque voy a mandar una carta documento a la Justicia", expresó contundente.