Baby Etchecopar fulminó a Jorge Rial tras la baja de TV Nostra: "Fuiste un buen..."

Este viernes, Jorge Rial anunció de manera inesperada el final de su programa TV Nostra (América). La repercusión entre sus colegas no se hizo esperar y Baby Etchecopar le dedicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram:

“Después de 30 años de conocerte ‘muy bien’, creo que es la mejor forma que un viejo adversario despida a un amigo. Mañana me puede pasar a mí. No me causó estupor tampoco alegría. No disfruté ni tampoco tomé una pastilla para dormir. Lo que sé es que no sentí piedad al verte con los ojos húmedos echándote la culpa”, comenzó Etchecopar.

Luego agregó contundente: “Realmente, nunca te desprecié, tampoco te odié, no uso métodos que no dan resultado como meterse en la cama de la gente, pararse en la puerta de los alojamientos con una cámara, tratar de destruir matrimonios con chismes berretas, llenarse la boca gritando a los cuatro vientos que sabés todo de todo el mundo, o echar a un amigo y dejarlo sin trabajo en el peor momento de su vida. Creo que la gente aprendió a diferenciar, y nos dimos cuenta que todo no es lo mismo, con esto de la pandemia empezó a cotizar la dignidad. No es que la gente no entendió tu estilo, es que la gente tiene memoria y en un momento se acuerda de todo y te las hace pagar”.

En un tono más reflexivo, Baby indicó: “Nuestro mundo no es un mundo, es una mentira que como gladiadores tuberculosos salimos todos los días a que Ibope nos muestre su pulgar. La vida está afuera, lo importante no es comprarte un convertible, sino poder viajar con la capota baja. Un día me pasará a mí y realmente lo estoy esperando para poder ser feliz, para dedicarme a lo que amo, para sacarme el reloj”.

Sobre el final, Etchecopar se refirió a una frase en particular de la despedida de Rial: “Me tomaré un tiempo para ver errores y las pocas virtudes que puedo llegar a tener, recapacitar, volver si todavía me quieren o sino me dedicaré a mi nieto, a estar en familia. Tuve los mejores jugadores, me dieron una Ferrari y la choqué”. Frente a ese comentario, Baby sentenció pciante: “No somos nada de lo que creemos ser y si nos caemos del maquillaje nos matamos, por eso después de 30 años de conocerte ‘muy bien’, creo que es la mejor forma que un viejo adversario despida a un amigo. No doy consejos, solo te sugiero que si un día volvés a la carrera te pinches un dedo y te des cuenta que sangrás, como todos los mortales a los que hiciste sufrir. Algo sé de autos: nunca manejaste una Ferrari, fuiste un buen piloto de karting”.