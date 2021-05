Un ex Chiquititas conmovió a todos con un urgente pedido en la red

El sector artístico es uno de los más castigados durante la pandemia de coronavirus y Santiago Stieben, el actor que interpretó a “Roña” en la serie Chiquititas, conmovió a todos en la red con un urgente pedido de trabajo.

El artista que también formó parte de varias producciones de Disney Channel, contó en Linkedin que el año pasado le cancelaron todos los proyectos que tenía y que tuvo que vivir de ahorros, y que ahora no le quedó más dinero. Luego, Stieben habló de su situación con LA NACION. “Quiero bajarle el tono a la noticia. Mi trabajo es buscar trabajo, soy actor y es lógico que así sea. Lamentablemente mi oficio se ve afectado y no me queda otro remedio que apelar a lo que sé hacer, que es trabajar”.

Luego aclaró: “No me encuentro en una situación límite, y mi posteo fue en LinkedIn, no en Facebook como se dijo. Tengo muchos contactos en esa red social”.

En la publicación en cuestión, el actor escribió: “Busco trabajo urgente. A todos mis contactos que me conocen y saben de mi compromiso con esta profesión, la cual desarrollo desde hace 25 años, les pido recomendación. Me adapto a cualquier labor... Luego de dos años de vivir gracias a mis ahorros, de ver cómo se caen los proyectos, de invertir en otros rubros que se vieron también afectados por la pandemia, me encuentro intentando no migrar a otro rubro. Quiero seguir trabajando en la industria audiovisual desde el lugar que pueda sumar. Más allá de la actuación y la conducción, produje espectáculos teatrales, desarrollé eventos para empresas, participé creativamente de proyectos audiovisuales...”.

Stieben cerró su texto con una contundente aclaración: “La búsqueda es con carácter de urgente”.

Por otro lado, en su cuenta de Twitter escribió: “La situación epidemeológica es tan complicada que nos obliga a elevar la mirada de nuestros conflictos. Yo no tengo más dinero, todos mis proyectos se cancelaron y no sé cómo voy a afrontar mis obligaciones inmediatas. Así y todo, hay que frenar este delirio: quedate en casa”.