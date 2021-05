Embarazada de 8 meses: el destape de Pampita para la portada de una famosa revista

Carolina "Pampita" Ardohain se encuentra en la dulce espera de su quinta hija. Transitando su octavo mes de embarazo, la modelo y conductora protagonizó una jugada producción de fotos para la revista Hola Argentina. Además, dio una exclusiva entrevista donde habló de todo.

Por estos días, está transitando la semana 32 de su embarazo y aunque se espera que su primer bebé junto a Roberto García Moritán nazca el 22 de julio, la modelo tiene en cuenta que todos sus partos se dieron dos semanas después de la fecha estipulada. En este sentido, por su personalidad estructurada, ordenada y meticulosa, intenta llevarse la menor cantidad posible de sorpresas.

Foto: Gabriel Machado / Hola Argentina

"¿Tus embarazos fueron muy distintos unos de otros?", le consultó la periodista Paula Golli. "No, siempre me acompañan muy bien en todo lo que hago. No tengo malestares extremos, salvo alguna náusea o momentos de cansancio. Si bien cada uno tuvo su particularidad, este es un estado que me resulta cómodo, me llena de energía, disfruto", respondió la morocha.

Foto: Gabriel Machado / Hola Argentina

Luego, fue consultada sobre el comentado y sorpresivo acercamiento con Benjamín y la China Suárez. "En realidad, siempre nos manejamos como familia. Yo quiero que mis hijos se críen en un ambiente de amor, respeto, cordialidad y que se sientan cómodos en todas las situaciones. La única manera es en el día a día y con el ejemplo. Si se lo queremos inculcar somos nosotros los que se los tenemos que demostrar".