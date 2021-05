Marcela Feudale se refirió a la polémica por la ola de contagios de coronavirus en ShowMatch

Marcela Feudale tomó la sorpresiva decisión de no formar parte por ahora de ShowMatch. Fue ella misma quien aclaró la situación en su programa Feudale Café en FM Cielo.

La locutora aseguró que mientras no esté vacunada contra el coronavirus no va a formar parte del programa de Marcelo Tinelli, y fue ella misma quien le planteó su decisión al conductor, quien le el conductor le aseguró que va a esperarla: "Vos vení cuando quieras, tu lugar no te lo va a sacar nadie", le respondió Tinelli.

Además de los motivos de su alejamiento, Feudale también se refirió a la polémica por los protocolos sanitarios en el programa, tras la ola de contagios que se dieron en los últimos días: "Lo que sé y me confirmaron es que hay una gran cantidad de protocolos. Los que están en el aire es en el único momento que no usan barbijos, todos los demás sí. Las distancias se mantienen y el estudio es tres veces mayor que el anterior", detalló.

Luego, volvió a enfatizar su postura de no arriesgarse. "Estoy en un tiempo más de repliegue. No me cuesta tanto separarme de algo que fue mi rutina cotidiana durante 27 años". Volvió a repetir que siente que "no tendría el temple para estar en una situación rodeada de tanta gente. Siempre fui un poco fóbica social . Además tengo mucho respeto a este bicho. No quería ser la que enfermera a mi vieja ni enfermarme yo".

"Marcelo se vacunó acá. Tenía mucho prurito de hacerlo afuera. A él se lo acecha constantemente. Hay una cosa obsesiva con todo lo que hace o dice. Por eso sabía que no iba a ir a vacunarse afuera. No quería que le rompieran las b....", finalizó.