HBO Max reveló precios y fecha de lanzamiento para Argentina

HBO Max acaba de anunciar la fecha exacta de su desembarco a la Argentina, además de sus precios y gran parte de su catálogo de películas y series. La plataforma de streaming del histórico canal estará disponible el próximo 29 de junio en toso América Latina e incluirá exitosos contenidos de la talla de "Friends", "Game of Thrones", "Harry Potter", "El señor de los Anillos" y las sagas de superhéroes del universo DC, entre otras tantas propuestas.

El servicio lanzado en mayo de 2020 operó únicamente en Estados Unidos, donde registró más de 17 millones de miembros activos, además de otros 20 millones de clientes suscritos al paquete de televisión por cable que aún no habían ingresado a la plataforma.

Según informó la empresa en un comunicado, tanto los suscriptores directos de HBO GO como quienes están abonados a través de un proveedor de televisión por cable tendrán acceso a HBO Max. Por otro lado, comunicó que el nuevo servicio contará con "una aplicación totalmente nueva" que tendrá nuevas funcionalidades y ofrecerá "la misma experiencia disponible en los Estados Unidos [...] proveyendo estabilidad, inclusive durante los eventos de programación más populares". La app HBO GO, en tanto, será discontinuada una vez que se concrete el traspaso.

En Argentina, y por 12 meses, HBO Max costará $249,16 para servicio móvil (para celulares y tablets, un solo usuario) y $374,16 para servicio estándar (cinco perfiles, 4K y en cualquier dispositivo).

Si se elige pagar el abono mensual sin atarse al año promocional, el costo sube a $359 para móvil y $529 el estándar.

El servicio de streaming tendrá dentro de su catálogo series como Los Soprano, Sex and the city, Game of thrones y Friends (con su especial de reunión), así como clásicos del perfil de Casablanca y Ciudadano Kane y series que se mantenían inéditas en la región y que son originales de HBO Max. Entre ellas se cuentan la producción de ciencia ficción Raised by Wolves y el drama The Flight Attendant.

Una de las grandes novedades será el nuevo modelo que se aplicará con los estrenos en cines de Warner Bros. Si en Estados Unidos durante este año el debut de películas ha sido en simultáneo en la plataforma y en salas, en Latinoamérica los filmes se integrarán al catálogo 35 días después de su salto a la pantalla grande.