La foto de Andrea Rincón acostada con un misterioso hombre que decidió eliminar

Hace tiempo que Andrea Rincón no está en pareja. Aunque la semana pasada reveló en una entrevista que mantiene una relación a distancia con un hombre que vive en Barcelona. "Sí te puedo decir que siento que estamos enamorados, que hay un amor muy sano y muy lindo. Y se va a concretar, porque ya hay fecha para que venga a la Argentina", reveló la actriz.

Y agregó: "¡Nunca me pasó algo así! A la vez, siento que es la primera vez que me enamoro de alguien tan distinto y tan sano. Yo le encomiendo todo a Dios, porque creo que estoy en una nueva etapa de mi vida, parada en otro lugar. Esperemos a ver qué pasa. Solo anticipo que viene sin pasaje de vuelta...".

Ahora, la ex participante de MasterChef Celebrity publicó una imagen en la que se la ve recostada en un sillón acompañada de un misterioso hombre. Sin embargo, la actriz borró rápidamente la fotografía y con eso llamó la atención de todos sus seguidores.

Además, recordemos que Ale Sergi visitó el ciclo PH: Podemos Hablar este sábado y sorprendió al hablar de su romance con Rincón. "No estaba acostumbrado a que me pregunten por mi vida personal y yo avanzaba esa etapa como un caballo, sin mirar y yo me daba cuenta que las cosas se me iban de control. En un punto siento que me hizo bien", indicó el cantante.

"Después seguí adelante, pero no me arrepiento de esa situación. No controlé tanta exposición. Se me fue de las manos, mal. Tengo el mejor recuerdo", señaló el cantante de Miranda!.