Picante reflexión de Gastón Soffritti sobre la colecta solidaria de Santi Maratea

Santiago Maratea lo hizo de nuevo: comenzó una nueva colecta solidaria y cumplió su objetivo. El influencer pidió apoyo de sus seguidores para recaudar 10 millones de pesos para que atletas argentinos pudieran viajar a una competencia en Ecuador. Sus acciones generaron un debate sobre el rol del Estado. Sobre el tema, uno de los que se expresó en las redes fue Gastón Soffritti.

"Si una persona con su Instagram tiene más poder de convicción y convocatoria que el mismísimo Estado, deberíamos estar replanteándonos quienes son los nuevos políticos", redactó en un tono irónico el actor en su cuenta de Twitter.

Al ver esto, Diego Mancusi no se quedó callado y salió al cruce. "El Estado negocia en medio de una pandemia con corporaciones multinacionales que mueven miles de millones de dólares por la vacuna que quieren todos los países del mundo al mismo tiempo, no le pide a sus seguidores que donen cien pesos, Gastón. No es tan parecida la situación", señaló el periodista.

Sin ánimo de discutir, el joven le respondió: "Mi tuit simplemente tiene intenciones de generar debate. Abrazo". Sin embargo, el comunicador no se mostró de acuerdo y agregó: "Me parece bien pero generá debate en base a cosas ciertas. Estás comparando a un pibe que (muy bien por él) pide donaciones en Instagram con sentarse a la mesa del CEO de una multinacional a negociar el bien más preciado por la humanidad en el contexto de una pandemia".

"Perdón, me faltó aclararte (creí que no hacía falta) que mi tuit fue en un tono irónico. Aunque no estamos tan lejos de que sucedan cosas del estilo... abrazo", señaló el artista para finalizar el cruce. "No veo la ironía en tu tuit pero todo bien, debe ser así. Abrazo", cerró inconforme el periodista.