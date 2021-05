Maru Botana habló del video que subió en Mendoza y que después borró: "Estaba disfrutando un montón"

Durante el domingo, Maru Botana se convirtió en tendencia en la red por un insólito video que grabó en Estancia Uspallata, y donde se la ve chupando un trozo de hielo.

Este lunes, la cocinera habló con Intrusos (América) sobre la repercusión de las imágenes que ella decidió borrar y ahora volver a compartir.

Cuando Rodrigo Lussich le preguntó qué la llevó a hacer ese video, Botana respondió: "Es que me encantó la helada, no saben lo que eran las plantas. Quedó con forma de planta y dije 'estoy chupando mi heladito de agua', estaba encantada, estaba disfrutando un montón", enfatizó desde la mencionada estancia mendocina.

Luego, Maru afirmó que nunca pensó en una connotación sensual con respecto a las imágenes. "No me percaté. Estaba disfrutando y seguí mi vida, me fui a cabalgar y de repente me llaman los chicos que me suben a las redes y me dijeron que estaba en todos lados, se asustó, le agarró pánico y lo bajó (el video). Yo no entendía nada", comentó.

Tras el aluvión de memes, Maru fiel a su estilo, este lunes volvió a subir la historia con ella chupando el hielo. "Me maté de risa, me parece buenísimo en este momento que estamos pasando que nos riamos", afirmó la cocinera.