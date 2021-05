La reacción de Carolina Losada tras dar positivo de Covid-19

Según informa Pablo Montagna en LA NACION, la periodista de Radio Rivadavia y América Carolina Losada tiene Covid-19 y se encuentra aislada en su casa de Tigre. Sus compañeros de canal Paulo Vilouta, Mariano Yezze y Javier Díaz debieron quedarse en sus hogares por precaución.

“Esta mañana recibí mi resultado del testeo de ayer y di positivo. Me lo hice porque el sábado sentí un cansancio extremo y estoy un poco congestionada. No tuve ningún contacto que haya dado positivo, ni reuniones, ni nada. Solo trabajo y super, pero esto es así”, contó la periodista este lunes en la mañana en su cuenta de Twitter.

Esta mañana recibí mi resultado d testeo de ayer, y di positivo.

Me lo hice porq el sábado sentí un cansancio extremo y estoy un poco congestionada. No tuve ningún contacto q haya dado positivo, ni reuniones, ni nada. Solo trabajo y super... Pero esto es así... — Carolina Losada (@carolinalosada) May 24, 2021

La conductora de “Hablemos ahora” (Rivadavia AM 630) y panelista de “Basta Baby” (A24) e Intratables (América), confirmó que está transitando la enfermedad sin mayores dificultades. En diálogo con LA NACION, Losada contó su reacción al ver el resultado positivo de su testeo: “Acá estoy, ya le avisé a todos los programas que soy parte, así están tranquilos. Por suerte me fui a hisopar, ya que no me sentía muy bien, estaba un poco congestionada y cansada. Me fui a hisopar por las dudas, ya que si iba al canal y daba positivo, iban a tener que aislar a todos, Así que por prevención me hisopé, pensando que me iba a dar negativo, cuando vi positivo no lo podía creer”.

Además, la panelista aseguró: “No sé, no se me ocurre, encima esta semana no tuve reuniones, nada fuera de ir al trabajo o ir a casa o comprar, ir al supermercado”.

Con respecto a los síntomas que presenta, comentó: “Estoy bien, saturando re bien por ahora, que es lo más importante, aunque sigo un poco congestionada y nada más, pero por ahora, viste que uno nunca sabe, pero en principio solo eso”.