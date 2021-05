Cómo le fue en el rating a Gerardo Rozín en su vuelta a La peña de Morfi

Tras más de un mes de ausencia, Gerardo Rozín volvió a La peña de Morfi (Telefe) tras sufrir un problema de salud. El conductor participó de manera remota, desde su casa y en la apertura del ciclo habló de su situación.

Debido a la expectativa por el regreso del líder del ciclo, la propuesta gastronómica y musical alcanzó los 7,3 puntos de rating en una emisión ómnibus que se extendió por cinco horas desde las once de la mañana. De todas formas, el liderazgo en la franja del mediodía lo mantuvo Juana Viale con Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), que marcó 8,9 puntos de promedio.

Rozín lució de muy buen ánimo y semblante, reconoció los gestos de solidaridad y la discreción del medio en no invadir su privacidad. El pico de audiencia se dio con 9,2 puntos. "Les agradezco porque no me apuraron, y porque que me permitieron ir viendo con mi familia qué me pasaba, es un respeto que voy a agradecer toda mi vida”, enfatizó el animador.

El domingo próximo, Rozín estará en el estudio de manera presencial. Desde la producción de Telefe seguramente buscarán la presencia de figuras atractivas para incrementar las mediciones y así poder superar a Viale.