Andrea Taboada volvió a la televisión y habló de las secuelas que le dejó el coronavirus

Este lunes regresaron a Los ángeles de la mañana (eltrece), Ángel de Brito y Andrea Taboada. El conductor se contagió de coronavirurs en Estados Unidos, donde viajó para vacunarse contra la enfermedad que azota al mundo. La panelista volvió tras estar ausente durante dos semanas.

“La pasé mal, estoy un poco agitada. Con un poco de dolor de espalda y de cintura. Tuve todo menos fiebre y no perdí el olfato. Pero no tenía apetito. Me cuesta subir las escaleras, me agito. El médico me dijo que fuera de a poco porque tarda en recuperarse el cuerpo por más que el tema del covid. El cuerpo tarda en acomodarse y en poder volver a tener el mismo ritmo”, detalló Taboada.

De Brito le preguntó a su compañera si quiso hacer gimnasia en pleno transcurso del Covid-19 y ella respondió: “En realidad me subí a la bicicleta fija porque tenía el cuerpo entumecido. Sentí que necesitaba movimiento. Fue un error. Hice un pedaleo y casi caigo redonda”.

Por su parte, el conductor contó cómo fue su caso cuando cursó la enfermedad estando en Miami. “El sábado me dio positivo y acá estoy, por suerte estoy bien. No siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación. Más estando lejos. Cuando te dan el positivo te duele todo, solo tuve 38 de fiebre, pensé que era un cansancio normal de estar acá y de hacer cosas que en Buenos Aires no hacés”, aseguró hace unos dáis.