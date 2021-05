Tras más de un mes de ausencia, revelan el destino de Gerardo Rozín en La peña de morfi

Este domingo, Gerardo Rozín vuelve a la conducción de La Peña de Morfi (Telefe) tras un problema de salud que lo obligó a tomarse una licencia de un mes. El periodista Lautaro Larocca adelantó detalles del regreso en el portal Exitoína.

“Puede ser que Gerardo vuelva por Zoom o en el estudio, pero que vuelve es seguro”, indicaron desde la producción al mencionado sitio, afirmando además que las nuevas medidas y el confinamiento estricto por la pandemia del coronavirus hicieron que se reorganizara la cuestión de cuánta gente puede ingresar a un estudio cerrado.

Si hubiese un clima sin tormentas, sería más probable el desarrollo normal del programa dado que este se armaría con mayor distancia social entre sus integrantes y al aire libre.

Recordemos que si bien Rozín nunca especificó cuál es el trastorno de salud que atravesó, a comienzos de abril aclaró: “No estoy internado ni nada de eso que acabo de leer. Lo cierto es que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron. Y por suerte, como tengo el apoyo de mi familia, de Telefe y de todo el mundo, voy a dedicar estos días a estudiar el asunto, ver qué tengo y curarme rápido”.

Este domingo, la nueva emisión de La Peña de Morfi por la pantalla de Telefe tendrá como invitado desde Colombia a Juanes. Además, al aproximarse el 25 de mayo, El Chaqueño Palavecino tendrá una participación. Por otro lado, Marcelo Polino, embajador de MasterChef Celebrity, adelantará información de la gala de eliminación que saldrá al aire este domingo a la noche.