Exclusivo: las fotos de Jorge Rial en Ezeiza tras llegar de Miami

Jorge Rial viajó a Miami el viernes pasado para vacunarse contra el coronavirus, tras ser muy crítico con los famosos que tomaron esa decisión.

Según pudo confirmar MDZ Online, esta mañana a las 5:10 aterrizó el vuelo AR1303 en Ezeiza que trajo al periodista de regreso al país. El conductor de TV Nostra arribó solo al aeropuerto y se realizó el hisopado obligatorio. Una vez terminado el trámite, el periodista presentó todos los papeles para ingresar nuevamente a la Argentina. Se lo pudo ver solo con una mochila y una única valija.

Vestido con un barbijo que le cubría gran parte del rostro y una gorra que acompañó con un look relajado de campera, jean y zapatillas, Rial volvió a sufrir un altercado con los pasajeros del vuelo que abordó en Miami.

Según pudo confirmar este medio, no la pasó para nada bien en Ezeiza. Cuando se estaba yendo, unas trabajadoras del aeropuerto le pidieron sacarse unas fotos. Ante esta situación, la gente les gritaba "foto con Rial no" y le silbaban.

Recordemos que lo mismo le pasó la semana pasada cuando realizaba el check-in para abordar su vuelo a Miami.

"Efectivamente, me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo, la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", había afirmado en las redes cuando decidió confirmar la noticia.

"Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron", agregó.