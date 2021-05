La sorpresiva revelación de Karina Jelinek: "Quiero un harén de..."

Karina Jelinek anunció desde Miami que estaba terminando los trámites para subrogar un vientre con el objeto de concretar su sueño de ser madre. Con el tiempo la modelo cambió de opinión y decidió iniciar los trámites de adopción, tal como lo anunció su abogada Ana Rosenfeld hace algunos días.

Ahora, invitada al programa Los Mammones, la modelo confirmó que tiene ganas de ser mamá a los 40 años y contó que cumplirá su sueño, aunque todavía no haya encontrado la pareja ideal para compartir esa felicidad. "Tengo ganas de ser mamá y estoy en trámites y hasta no estar bien segura de cómo voy a hacer no voy a dar más información", le aseguró a Jey Mammon.

"Hay tantos niños que no tienen donde ir que me encantaría adoptar, y tener un harén de niños y que estén en mi casa felices", explicó Jelinek. "Quiero que sea ahora y que no pase más tiempo. Ana dijo que en junio vamos a tener novedades, pero hasta que no esté seguro no quiero decir nada porque es un proyecto muy personal. Quiero un harén de niños felices en mi casa", concluyó.