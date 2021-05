Mar Tarrés salió a dar la cara tras su repudiable comentario en La Academia

Durante su debut de anoche en la pista de La Academia, Mar Tarrés lanzó un polémico comentario al referirse a su actual soltería. "Quiero un judío con plata", expresó, ante la sorpresa de todos en el estudio, incluso la de Marcelo Tinelli.

Su comentario rápidamente generó gran repercusión y repudio en las redes sociales.

Rápidamente, cuando su nombre ya era tendencia en Twitter, la modelo plus size salió a aclarar el sentido de sus palabras. "Por si alguien se sintió ofendido porque dije judío aclaro que ser judío no es un insulto, significa gentilicio, al que podrían haber dicho argentino, boliviano o alemán", explicó.

Y agregó con un particular argumento: "En ningún momento falté el respeto a la comunidad judía, es más, resalté que ellos saben ahorrar y en época de crisis son los que siempre tienen ahorros".

Finalmente, aclaró: "No me ofendo, me pueden decir gorda cuantas veces quieran, para mí es un orgullo ser quien soy".

Luego, ante la crecida del escándalo y el repudio de la DAIA a su manifestación pública, la influencer publicó un video: "La gente se escandaliza por todo. Hablé con varios judíos anoche porque para mí era como un halago. Jamás mi intención fue discriminar, perdón si algún judío se sintió discriminado".

Para finalizar, comentó: "La pareja de mi coach es judío y ella me decía: tenés que buscarte un judío con plata. Es todo en tono de broma porque capaz mañana me enamoro del más seco de la Argentina. Creo que la gente se toma todo con mucha susceptibilidad. Si alguien se sintió ofendido le pido mil disculpas y no lo voy a volver a decir".