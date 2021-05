MasterChef Celebrity: descubren a Claudia Fontán haciendo trampa en el baño

Se suma un nuevo rumor escandaloso a MasterChef Celebrity. Ahora, fue Rodrigo Lussich quien destapó una noticia a la cual llamó "MasterTongo". Así fue que en medio de un debate sobre el show culinario de Telefe Virginia Gallardo recordó un escándalo que no se vio al aire, pero que se habría dado entre Claudia Fontán y María O’Donnell.

"Se cortó la grabación un minuto, y fue como que yo me encuentre a Marcela Baños en el baño con el celular mirando recetas. Y alguien dijo, ah, no. Yo hago las cosas bien, no voy por atrás, no busco ayuda…", comentó la bailarina sin querer aclarar quién descubrió infraganti a quién.

Allí fue cuando Lussich fue directo al grano: "María O’Donnel fue al baño en un alto de la grabación y vio que estaba Claudia Fontán copiando una receta". Entre risas, Virginia reveló que en ese momento "se armó un lío en la producción” porque María "fue a denunciar un fraude".

Recordemos que todo esto se da en el contexto donde aparecieron imágenes de Dani la Chepi y Alexander Caniggia revistando sus smartphones en pleno desafío a la vista de todos.